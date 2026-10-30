Британський регулятор розпочав розслідування щодо умов Meta — Channel NewsAsia

У Великій Британії Управління з питань конкуренції та ринків (CMA) розпочало розслідування щодо умов Meta для видавців і рекламодавців. Регулятор перевіряє, чи не нав’язувала компанія експлуататорські умови для використання контенту під час розробки власних сервісів, зокрема функцій штучного інтелекту.

Умови для видавців і рекламодавців

За даними Channel NewsAsia, CMA вважає, що комерційні умови Meta, материнської компанії Facebook, могли давати їй змогу збирати матеріали із сайтів видавців і використовувати їх для створення та надання власних продуктів і послуг.

На думку регулятора, бізнес міг не мати можливості обирати, чи використовуватиметься його контент і яким саме чином. CMA зазначило, що такі умови потенційно можуть становити незаконне нав’язування несправедливих торговельних умов.

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Що перевірятиме CMA

Регулятор має встановити, чи займає Meta домінуюче становище на відповідному ринку у Великій Британії. Якщо це буде підтверджено, CMA також оцінить, чи є ці комерційні умови зловживанням таким становищем.

За інформацією CMA, Meta планувала переглянути умови 20 листопада, однак згодом призупинила цей процес. Компанія не надала оперативного коментаря у відповідь на запит журналістів.

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