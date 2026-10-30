В Великобритании Управление по конкуренции и рынкам (CMA) начало расследование условий Meta для издателей и рекламодателей. Регулятор проверяет, не навязывала ли компания эксплуататорские условия использования контента при разработке собственных сервисов, в частности функций искусственного интеллекта.

Условия для издателей и рекламодателей

По данным Channel NewsAsia, CMA считает, что коммерческие условия Meta, материнской компании Facebook, могли позволять ей собирать материалы с сайтов издателей и использовать их для создания и предоставления собственных продуктов и услуг.

По мнению регулятора, у бизнеса могло не быть возможности выбирать, будет ли использоваться его контент и каким именно образом. CMA отметило, что такие условия потенциально могут представлять собой незаконное навязывание несправедливых торговых условий.

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Что будет проверять CMA

Регулятор должен установить, занимает ли Meta доминирующее положение на соответствующем рынке в Великобритании. Если это будет подтверждено, CMA также оценит, являются ли эти коммерческие условия злоупотреблением таким положением.

По информации CMA, Meta планировала пересмотреть условия 20 ноября, однако впоследствии приостановила этот процесс. Компания не предоставила оперативного комментария в ответ на запрос журналистов.

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