Foxconn готовит новое сотрудничество с OpenAI — Channel NewsAsia

Тайваньская Foxconn прорабатывает новое сотрудничество с американской компанией OpenAI. Председатель Foxconn Янг Лю сообщил об этом 30 октября в Тайбэе во время ежегодного технологического мероприятия компании. Как сообщает Channel NewsAsia, в тот же день Лю встретился с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом.

Детали соглашения не раскрыли

По словам председателя Foxconn, стороны объявят о договоренности после окончательного подтверждения ее деталей. Он не уточнил возможные направления нового партнерства.

Потенциальное соглашение развило бы сотрудничество, начатое в прошлом году. Тогда Foxconn и OpenAI договорились совместно работать над проектированием и инженерной разработкой стоек для дата-центров, компонентов и другого оборудования для искусственного интеллекта.

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Ставка на инфраструктуру ИИ

Foxconn, официальное название которой — Hon Hai Precision Industry, является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники и крупнейшим производителем ИИ-серверов для Nvidia. Компания все больше полагается на инфраструктуру искусственного интеллекта как на источник роста.

Лю заявил, что не считает сектор искусственного интеллекта пузырем, несмотря на опасения относительно устойчивости значительных инвестиций на фоне роста стоимости заимствований. Foxconn ожидает сохранить двузначные темпы роста в следующем году.

У компании есть шесть фабричных зданий в Хьюстоне, штат Техас, где она производит ИИ-серверы для Nvidia, и она видит необходимость дальнейшего расширения. В августе Foxconn сообщила, что сегмент облачных и сетевых продуктов, в который входят ИИ-серверы, обеспечил 51% ее выручки во втором квартале, впервые превысив половину доходов.

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