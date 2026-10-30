Foxconn готує нову співпрацю з OpenAI — Channel NewsAsia

Тайванська Foxconn опрацьовує нову співпрацю з американською компанією OpenAI. Голова Foxconn Янг Лю повідомив про це 30 жовтня в Тайбеї під час щорічного технологічного заходу компанії. Як повідомляє Channel NewsAsia, того ж дня Лю зустрівся з генеральним директором OpenAI Семом Альтманом.

Деталі угоди не розкрили

За словами голови Foxconn, сторони оголосять про домовленість після остаточного підтвердження її деталей. Він не уточнив можливі напрями нового партнерства.

Потенційна угода розвиватиме співпрацю, започатковану торік. Тоді Foxconn і OpenAI домовилися спільно працювати над проєктуванням та інженерною розробкою стійок для дата-центрів, компонентів та іншого обладнання для штучного інтелекту.

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Ставка на інфраструктуру ШІ

Foxconn, офіційна назва якої Hon Hai Precision Industry, є найбільшим у світі контрактним виробником електроніки та найбільшим виробником ШІ-серверів для Nvidia. Компанія дедалі більше покладається на інфраструктуру штучного інтелекту як на джерело зростання.

Лю заявив, що не вважає сектор штучного інтелекту бульбашкою, попри побоювання щодо стійкості значних інвестицій на тлі зростання вартості запозичень. Foxconn очікує зберегти двозначні темпи зростання наступного року.

Компанія має шість фабричних будівель у Х’юстоні, штат Техас, де виробляє ШІ-сервери для Nvidia, і бачить потребу в подальшому розширенні. У серпні Foxconn повідомила, що сегмент хмарних і мережевих продуктів, до якого входять ШІ-сервери, забезпечив 51% її виручки у другому кварталі — уперше перевищивши половину доходів.

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