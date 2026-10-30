富士康正筹备与OpenAI开展新合作——Channel NewsAsia

台湾富士康正与美国公司OpenAI筹备新的合作。富士康董事长刘扬伟10月30日在台北举行的公司年度科技活动上透露了这一消息。据Channel NewsAsia报道，刘扬伟当天与OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼会面。

未披露协议细节

富士康董事长表示，双方将在协议细节最终确认后宣布这项安排。他没有说明新合作伙伴关系的可能领域。

这项潜在协议将推进始于去年的合作。当时，富士康与OpenAI同意共同开展数据中心机架、组件及其他人工智能设备的设计和工程开发工作。

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押注AI基础设施

富士康的正式名称为鸿海精密工业，是全球最大的电子产品代工制造商，也是英伟达AI服务器的最大生产商。该公司日益将人工智能基础设施作为增长来源。

刘扬伟表示，尽管在借贷成本上升的背景下，人们担忧大规模投资的可持续性，但他并不认为人工智能行业存在泡沫。富士康预计明年将保持两位数增长。

该公司在得克萨斯州休斯敦拥有六栋厂房，在那里为英伟达生产AI服务器，并认为有必要进一步扩张。富士康8月表示，包括AI服务器在内的云端和网络产品部门在第二季度贡献了其51%的营收，首次超过总收入的一半。

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