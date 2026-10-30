Foxconn przygotowuje nową współpracę z OpenAI — Channel NewsAsia

Tajwański Foxconn opracowuje nową współpracę z amerykańską firmą OpenAI. Przewodniczący Foxconnu Young Liu poinformował o tym 30 października w Tajpej podczas dorocznego wydarzenia technologicznego firmy. Jak podaje Channel NewsAsia, tego samego dnia Liu spotkał się z dyrektorem generalnym OpenAI Samem Altmanem.

Nie ujawniono szczegółów umowy

Według przewodniczącego Foxconnu strony ogłoszą porozumienie po ostatecznym potwierdzeniu jego szczegółów. Nie sprecyzował możliwych obszarów nowego partnerstwa.

Potencjalna umowa rozwinęłaby współpracę rozpoczętą w ubiegłym roku. Wówczas Foxconn i OpenAI uzgodniły wspólną pracę nad projektowaniem i rozwojem inżynieryjnym szaf dla centrów danych, komponentów oraz innego sprzętu dla sztucznej inteligencji.

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Stawka na infrastrukturę AI

Foxconn, którego oficjalna nazwa brzmi Hon Hai Precision Industry, jest największym na świecie kontraktowym producentem elektroniki i największym producentem serwerów AI dla Nvidii. Firma coraz bardziej opiera się na infrastrukturze sztucznej inteligencji jako źródle wzrostu.

Liu oświadczył, że nie uważa sektora sztucznej inteligencji za bańkę, mimo obaw o trwałość znaczących inwestycji w obliczu rosnących kosztów pożyczek. Foxconn oczekuje utrzymania dwucyfrowego tempa wzrostu w przyszłym roku.

Firma ma sześć budynków fabrycznych w Houston w Teksasie, gdzie produkuje serwery AI dla Nvidii, i widzi potrzebę dalszej ekspansji. W sierpniu Foxconn poinformował, że segment produktów chmurowych i sieciowych, do którego należą serwery AI, zapewnił 51% jego przychodów w drugim kwartale, po raz pierwszy przekraczając połowę dochodów.

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