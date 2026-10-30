Космический телескоп James Webb (JWST) зафиксировал признаки атмосферы на каменистой лавовой экзопланете TOI-561 b, расположенной примерно в 280 световых годах от Земли. Как сообщает Space.com, планета покрыта отражающим слоем облаков из испарившихся силикатных минералов — соединений той же группы, к которой относятся кварц и песок.

Планета с годом продолжительностью 11 часов

TOI-561 b открыли в 2020 году с помощью спутника NASA TESS. Она обращается настолько близко к своей звезде TOI-561, что полный оборот занимает всего 11 часов. Температура её поверхности превышает 1800 градусов Цельсия. Из-за таких условий астрономы ранее считали, что планета вряд ли способна удерживать атмосферу.

Учёные анализировали изменения яркости и температуры TOI-561 b на протяжении её орбиты. Для этого JWST наблюдал за экзопланетой 37 часов, охватив почти четыре полных оборота. Метод фазовой кривой показал, что планета отражает значительную часть света своей звезды, а тепло распределяется не только на освещённой стороне.

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Облака отражают большую часть света

TOI-561 b находится в приливном захвате: одно её полушарие постоянно обращено к звезде, а другое — в сторону космоса. Исследователи впервые наблюдали ночную сторону планеты и установили, что она недостаточно тёплая, чтобы объяснить нехватку тепла на дневной стороне.

Согласно выводу команды, экзопланета отражает примерно три четверти попадающего на неё звёздного света. Это сопоставимо с Венерой, которая отражает около 75% солнечного света, тогда как Земля — примерно 30%. Вероятно, такую отражающую способность создают облака из диоксида кремния и силиката магния. Состав атмосферы TOI-561 b пока не установлен: она может быть похожа на плотную углекислотную атмосферу Венеры или содержать диоксид серы, как у вулканически активного спутника Юпитера Ио. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astronomical Journal.

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