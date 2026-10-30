JWST виявив ознаки атмосфери на лавовій екзопланеті TOI-561 b — Space.com

Космічний телескоп James Webb (JWST) зафіксував ознаки атмосфери на кам’янистій лавовій екзопланеті TOI-561 b, розташованій приблизно за 280 світлових років від Землі. Як повідомляє Space.com, планета вкрита відбивним шаром хмар із випаруваних силікатних мінералів — сполук тієї ж групи, з яких складаються кварц і пісок.

Планета з роком тривалістю 11 годин

TOI-561 b відкрили 2020 року за допомогою супутника NASA TESS. Вона обертається настільки близько до своєї зорі TOI-561, що повний оберт триває лише 11 годин. Температура її поверхні перевищує 1800 градусів Цельсія. Через такі умови астрономи раніше вважали, що планета навряд чи здатна утримувати атмосферу.

Науковці аналізували зміни яскравості та температури TOI-561 b упродовж її орбіти. Для цього JWST спостерігав за екзопланетою 37 годин, охопивши майже чотири повні оберти. Метод фазової кривої показав, що планета відбиває значну частину світла своєї зорі, а тепло розподіляється не лише на освітленому боці.

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Хмари відбивають більшість світла

TOI-561 b перебуває у припливному захопленні: одна її півкуля постійно звернена до зорі, а інша — у бік космосу. Дослідники вперше спостерігали нічний бік планети й встановили, що він не є достатньо теплим, аби пояснити нестачу тепла на денному боці.

За висновком команди, екзопланета відбиває приблизно три чверті зоряного світла, яке на неї потрапляє. Це можна порівняти з Венерою, що відбиває близько 75% сонячного світла, тоді як Земля — приблизно 30%. Ймовірно, таку відбивну здатність створюють хмари з діоксиду кремнію та силікату магнію. Склад атмосфери TOI-561 b поки не встановили: вона може бути схожою на щільний вуглекислий газ Венери або містити діоксид сірки, як у вулканічно активного супутника Юпітера Іо. Результати дослідження опублікували в журналі The Astronomical Journal.

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