Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) wykrył oznaki atmosfery na skalistej lawowej egzoplanecie TOI-561 b, znajdującej się około 280 lat świetlnych od Ziemi. Jak informuje Space.com, planeta jest pokryta odbijającą światło warstwą chmur z odparowanych minerałów krzemianowych — związków z tej samej grupy, do której należą kwarc i piasek.

Planeta z rokiem trwającym 11 godzin

TOI-561 b odkryto w 2020 roku za pomocą satelity NASA TESS. Krąży ona tak blisko swojej gwiazdy TOI-561, że pełny obieg trwa zaledwie 11 godzin. Temperatura jej powierzchni przekracza 1800 stopni Celsjusza. Z powodu takich warunków astronomowie wcześniej uważali, że planeta raczej nie jest zdolna utrzymać atmosfery.

Naukowcy analizowali zmiany jasności i temperatury TOI-561 b w trakcie jej orbity. W tym celu JWST obserwował egzoplanetę przez 37 godzin, obejmując niemal cztery pełne obiegi. Metoda krzywej fazowej wykazała, że planeta odbija znaczną część światła swojej gwiazdy, a ciepło rozkłada się nie tylko po oświetlonej stronie.

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Chmury odbijają większość światła

TOI-561 b znajduje się w blokadzie pływowej: jedna jej półkula jest stale zwrócona ku gwieździe, a druga — w stronę kosmosu. Badacze po raz pierwszy obserwowali nocną stronę planety i ustalili, że nie jest ona wystarczająco ciepła, aby wyjaśnić brak ciepła po stronie dziennej.

Zgodnie z wnioskiem zespołu egzoplaneta odbija około trzech czwartych docierającego do niej światła gwiazdowego. Można to porównać z Wenus, która odbija około 75% światła słonecznego, podczas gdy Ziemia — około 30%. Prawdopodobnie taką zdolność odbijania tworzą chmury z dwutlenku krzemu i krzemianu magnezu. Skład atmosfery TOI-561 b nie został jeszcze ustalony: może ona przypominać gęstą atmosferę dwutlenku węgla Wenus lub zawierać dwutlenek siarki, jak w przypadku wulkanicznie aktywnego księżyca Jowisza Io. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie The Astronomical Journal.

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