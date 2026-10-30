詹姆斯·韦布空间望远镜（JWST）在距离地球约280光年的岩质熔岩系外行星TOI-561 b上探测到了大气迹象。正如Space.com报道的那样，这颗行星被一层由汽化硅酸盐矿物构成的反射性云层覆盖——石英和沙子所含的化合物也属于同一类。

一年仅持续11小时的行星

TOI-561 b于2020年借助美国国家航空航天局（NASA）的TESS卫星发现。它距离其恒星TOI-561极近，完成一周公转仅需11小时。其表面温度超过1800摄氏度。由于这种条件，天文学家此前认为这颗行星不太可能保留大气层。

科学家分析了TOI-561 b在其轨道运行期间亮度和温度的变化。为此，JWST对这颗系外行星观测了37小时，覆盖了近四个完整的公转周期。相位曲线方法显示，这颗行星反射了其恒星相当大一部分光线，热量也并非仅分布在受光面。

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云层反射大部分光线

TOI-561 b处于潮汐锁定状态：其一个半球始终朝向恒星，另一个半球则朝向太空。研究人员首次观测到这颗行星的夜面，并确定夜面温度不足以解释日面热量的缺失。

研究团队得出结论称，这颗系外行星反射了照射到其表面的大约四分之三星光。这可与金星相比，金星反射约75%的太阳光，而地球约为30%。这种反射能力很可能由二氧化硅和硅酸镁云层产生。TOI-561 b大气的成分尚未确定：它可能类似于金星稠密的二氧化碳大气，也可能含有二氧化硫，如同木星的火山活跃卫星木卫一。研究结果发表在《The Astronomical Journal》期刊上。

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