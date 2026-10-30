W Wielkiej Brytanii Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) wszczął dochodzenie w sprawie warunków Meta dla wydawców i reklamodawców. Regulator sprawdza, czy firma nie narzucała eksploatacyjnych warunków korzystania z treści podczas rozwijania własnych usług, w tym funkcji sztucznej inteligencji.

Warunki dla wydawców i reklamodawców

Według Channel NewsAsia, CMA uważa, że warunki handlowe Meta, spółki matki Facebooka, mogły umożliwiać jej gromadzenie materiałów ze stron internetowych wydawców i wykorzystywanie ich do tworzenia oraz świadczenia własnych produktów i usług.

Zdaniem regulatora firmy mogły nie mieć możliwości wyboru, czy ich treści będą wykorzystywane i w jaki sposób. CMA wskazał, że takie warunki mogą potencjalnie stanowić bezprawne narzucanie nieuczciwych warunków handlowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Co sprawdzi CMA

Regulator musi ustalić, czy Meta zajmuje dominującą pozycję na właściwym rynku w Wielkiej Brytanii. Jeśli zostanie to potwierdzone, CMA oceni również, czy te warunki handlowe stanowią nadużycie takiej pozycji.

Według informacji CMA Meta planowała zrewidować warunki 20 listopada, jednak później wstrzymała ten proces. Firma nie udzieliła natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie dziennikarzy.

Czytaj nas na