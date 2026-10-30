Meta, TikTok i X przegrały spór z Ofcom w sprawie wymogów dotyczących danych — Channel NewsAsia
W Wielkiej Brytanii firmy Meta, TikTok i X przegrały prawne zaskarżenie wymogów regulatora Ofcom dotyczących zakresu informacji, których przekazania żąda on w ramach nowego systemu bezpieczeństwa w internecie. Informuje o tym Channel NewsAsia.
Spór z Ofcom
Zaskarżenie dotyczyło zakresu danych, których brytyjski regulator żąda od platform zgodnie z nowym systemem bezpieczeństwa w internecie. Meta jest właścicielem Facebooka i Instagrama, a wszystkie te serwisy wraz z TikTokiem i X podlegają surowszym zasadom.
Postępowanie to było jednym z pierwszych sporów prawnych związanych z brytyjską ustawą o bezpieczeństwie w internecie z 2023 roku.
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Ustawa o bezpieczeństwie w internecie
Ustawa ustanawia surowsze standardy dla takich platform jak TikTok, X, Facebook i Instagram. Jej celem jest ochrona dzieci przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami w internecie.
Ofcom jest brytyjskim regulatorem, który w ramach nowego systemu wymaga od platform przekazywania informacji.