В Великобритании компании Meta, TikTok и X проиграли юридическое оспаривание требований регулятора Ofcom относительно объема информации, которую он требует предоставить в рамках нового режима онлайн-безопасности. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Спор с Ofcom

Оспаривание касалось объема данных, которые британский регулятор запрашивает у платформ в соответствии с новым режимом онлайн-безопасности. Meta является владельцем Facebook и Instagram, и все эти сервисы вместе с TikTok и X подпадают под более строгие правила.

Это разбирательство стало одним из первых юридических споров, связанных с британским Законом об онлайн-безопасности 2023 года.

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Закон об онлайн-безопасности

Закон устанавливает более строгие стандарты для таких платформ, как TikTok, X, Facebook и Instagram. Его цель — защищать детей от вредоносного и незаконного контента в интернете.

Ofcom является британским регулятором, который в рамках нового режима требует от платформ предоставлять информацию.

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