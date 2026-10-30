Meta, TikTok і X програли суперечку з Ofcom щодо вимог про дані — Channel NewsAsia

У Великій Британії компанії Meta, TikTok і X програли юридичне оскарження вимог регулятора Ofcom щодо обсягу інформації, яку він вимагає надати в межах нового режиму онлайн-безпеки. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Спір із Ofcom

Оскарження стосувалося обсягу даних, які британський регулятор запитує у платформ відповідно до нового режиму онлайн-безпеки. Meta є власником Facebook та Instagram, а всі ці сервіси разом із TikTok і X підпадають під суворіші правила.

Цей розгляд став одним із перших юридичних спорів, пов'язаних із британським Законом про онлайн-безпеку 2023 року.

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Закон про онлайн-безпеку

Закон встановлює жорсткіші стандарти для таких платформ, як TikTok, X, Facebook та Instagram. Його мета — захищати дітей від шкідливого й незаконного контенту в інтернеті.

Ofcom є британським регулятором, який у межах нового режиму вимагає від платформ надавати інформацію.

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