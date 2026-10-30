Amerykańscy senatorowie Ron Wyden i Edward Markey zwrócili się do dyrektora generalnego Meta Marka Zuckerberga w sprawie „poważnych zagrożeń dla prywatności i bezpieczeństwa”, które mogą być związane z okularami AI firmy. Ustawodawcy stwierdzili, że urządzenie coraz częściej pojawia się w przypadkach naruszeń prywatności użytkowników i osób postronnych.

Jak podaje Engadget, senatorowie w liście wskazali, że Meta wypuściła produkt mimo zidentyfikowanych zagrożeń dla prywatności przechodniów. Powołali się w szczególności na materiały 404 Media i BBC dotyczące mężczyzn, którzy rzekomo potajemnie nagrywali kobiety okularami Meta podczas molestowania, a następnie publikowali nagrania w mediach społecznościowych.

Pytania dotyczące nagrywania i danych

Wyden i Markey wspomnieli również o innych doniesieniach oraz pozwie sądowym, zgodnie z którymi kontraktorzy Meta pracujący z systemami sztucznej inteligencji twierdzili, że oglądali nagrania z okularów, na których ludzie rozbierali się lub uprawiali seks.

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Senatorowie poprosili Meta o wyjaśnienie, w jaki sposób firma zapobiega przypadkowej aktywacji kamer i ingerowaniu we wskaźnik nagrywania. Zapytali również, czy okulary rozmywają twarze i tablice rejestracyjne podczas określonych interakcji AI — tak jak Meta robi to na Facebooku i Instagramie.

Termin odpowiedzi

Firma została poproszona o doprecyzowanie, w jakich okolicznościach obrazy z urządzeń mogą być dostępne dla jej pracowników lub kontraktorów, a także kiedy takie materiały są wykorzystywane do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Osobno senatorowie zapytali, czy Meta przeprowadziła szczegółową ocenę wpływu na prawa człowieka i testy bezpieczeństwa przed wypuszczeniem okularów.

Ustawodawcy oczekują odpowiedzi na pytania do Święta Dziękczynienia — 26 listopada 2026 roku. W liście podkreślili, że deklaracje Meta dotyczące ochrony prywatności i przeciwdziałania nadużyciom związanym z intymnymi wizerunkami nie będą miały znaczenia, jeśli firma nie będzie w stanie wykazać skutecznych działań zapobiegających szkodom wynikającym z jej własnych produktów i praktyk.

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