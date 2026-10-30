美国参议员罗恩·怀登和爱德华·马基就可能与该公司AI眼镜相关的“严重隐私和安全风险”致函Meta首席执行官马克·扎克伯格。两位立法者表示，该设备越来越多地出现在侵犯用户及旁观者隐私的事件中。

据Engadget报道，参议员在信中指出，Meta在已发现对路人隐私存在风险的情况下推出了该产品。他们尤其援引了404 Media和BBC的报道：一些男性据称在实施骚扰时用Meta眼镜秘密拍摄女性，随后将录像发布到社交媒体上。

有关录制和数据的问题

怀登和马基还提及其他报道和一项诉讼。根据这些内容，与人工智能系统合作的Meta承包商表示，他们曾查看来自该眼镜的录像，其中有人正在脱衣服或发生性行为。

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参议员要求Meta说明，公司如何防止摄像头被意外启动以及录制指示灯遭到干预。他们还询问，该眼镜是否会在某些AI交互过程中模糊人脸和车牌，就像Meta在Facebook和Instagram上所做的那样。

回复期限

该公司被要求说明，在何种情况下设备图像可能会被其员工或承包商访问，以及何时此类材料会被用于训练人工智能模型。参议员还单独询问，Meta是否在发布该眼镜前进行了详细的人权影响评估和安全测试。

立法者希望在感恩节，即2026年11月26日之前收到对这些问题的答复。他们在信中强调，如果Meta无法展示防止其自身产品和做法造成伤害的有效措施，那么该公司关于保护隐私和打击滥用私密图像的声明将没有分量。

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