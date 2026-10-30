Сенаторы США Рон Уайден и Эдвард Марки обратились к генеральному директору Meta Марку Цукербергу по поводу «серьезных рисков для приватности и безопасности», которые могут быть связаны с AI-очками компании. Законодатели заявили, что устройство все чаще фигурирует в случаях нарушения приватности пользователей и посторонних людей.

Как сообщает Engadget, в письме сенаторы указали, что Meta выпустила продукт, несмотря на выявленные риски для приватности прохожих. Они сослались, в частности, на материалы 404 Media и BBC о мужчинах, которые якобы тайно снимали женщин на очки Meta во время домогательств, а затем публиковали записи в социальных сетях.

Вопросы о записи и данных

Уайден и Марки также упомянули другие сообщения и судебный иск, согласно которым подрядчики Meta, работающие с системами искусственного интеллекта, заявляли о просмотре записей с очков, на которых люди раздевались или занимались сексом.

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Сенаторы попросили Meta объяснить, как компания предотвращает случайную активацию камер и вмешательство в индикатор записи. Они также поинтересовались, размывают ли очки лица и номерные знаки во время отдельных AI-взаимодействий — так, как Meta делает это в Facebook и Instagram.

Срок для ответа

Компанию попросили уточнить, при каких обстоятельствах изображения с устройств могут быть доступны ее сотрудникам или подрядчикам, а также когда такие материалы используются для обучения моделей искусственного интеллекта. Отдельно сенаторы спросили, проводила ли Meta подробную оценку воздействия на права человека и тестирование безопасности до выпуска очков.

Законодатели ожидают ответы на вопросы ко Дню благодарения — 26 ноября 2026 года. В письме они подчеркнули, что заявления Meta о защите приватности и противодействии злоупотреблениям интимными изображениями не будут иметь веса, если компания не сможет продемонстрировать действенные шаги для предотвращения вреда от собственных продуктов и практик.

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