OpenAI обмежить для підлітків інформацію про зброю в ChatGPT — Channel NewsAsia

Компанія OpenAI заявила, що посилить обмеження на інформацію про зброю, яку ChatGPT надає підліткам. Нові правила стосуватимуться практичних відомостей про зброю та системи безпеки, які можуть використати неналежним чином, навіть якщо запит не містить ознак насильницьких намірів.

Обмеження для підлітків

Як повідомляє Channel NewsAsia, зміни є частиною нових запобіжників OpenAI, спрямованих на протидію насильству в реальному житті. Компанія також посилила систему прогнозування віку користувачів. Облікові записи людей, яких система вважає молодшими за 18 років, переводитимуть до підліткового режиму сервісу.

OpenAI планує повідомляти батьків, якщо обліковий запис їхньої дитини тимчасово призупинять через неодноразові розмови про насильство. Компанія заявила, що нові запобіжники почнуть впроваджувати протягом найближчих кількох тижнів і надалі їх удосконалюватимуть.

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Заходи для всіх користувачів

Для всіх користувачів ChatGPT зможе автоматично завершувати розмови, якщо людина, за оцінкою системи, нав'язливо зосереджується на темі насильства. Після кількох таких чатів OpenAI може тимчасово призупинити обліковий запис.

Компанія також обмежує деталі про минулі масові напади, зокрема інформацію про використану зброю та способи її отримання. Раніше OpenAI повідомляла у своєму першому звіті про використання ChatGPT підлітками, що вони в середньому проводять у сервісі менш як 15 хвилин на день.

Водночас некомерційна організація Common Sense Media у своєму звіті зазначала, що підліткова версія ChatGPT часто повідомляла батьків із запізненням або взагалі не повідомляла про розмови щодо самогубства, самоушкодження чи розладів харчової поведінки.

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