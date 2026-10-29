Thrive Holdings приобретет ADT за $7,6 млрд — The Verge

Thrive Holdings, которую возглавляет Джошуа Кушнер, договорилась о приобретении компании ADT за 7,6 млрд долларов. Сделка предусматривает оплату наличными и, как ожидается, будет завершена в первом квартале 2027 года.

ADT станет частной компанией

После закрытия сделки ADT перестанет быть публичной компанией. О договоренности сообщает The Verge, отмечая, что ранее о ней писал Bloomberg.

ADT предоставляет услуги по обеспечению домашней безопасности. Компания также сотрудничает с крупными технологическими корпорациями: ее технические специалисты могут продавать и устанавливать устройства Google Nest, а также новую линейку продуктов Apple для умного дома.

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Планы нового владельца

Thrive Holdings была основана в прошлом году как ответвление венчурной компании Thrive Capital Management. TechCrunch описывает ее как компанию прямых инвестиций для ИИ: она покупает традиционные предприятия, в том числе в сферах бухгалтерских и ИТ-услуг, и применяет искусственный интеллект в их рабочих процессах.

Генеральный директор ADT Джим ДеВрис заявил, что долгосрочный капитал и технологическая экспертиза Thrive Holdings дадут компании возможности ускорить инновации, улучшить клиентский опыт и усилить чувство безопасности для большего числа домохозяйств и предприятий.

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