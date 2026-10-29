Amazon добавила в Alexa более 100 функций для покупок — TechCrunch

Amazon добавила в голосовой помощник Alexa более 100 новых функций, связанных с покупками. Они охватывают управление списками, подписками на товары, инструкциями по доставке, а также вопросы об оплате и подписках Prime.

Списки и регулярные доставки

Как сообщает TechCrunch, пользователи могут создавать списки покупок через Alexa, просматривать их содержимое, добавлять и редактировать позиции. Помощник также позволяет управлять подписками на регулярную доставку товаров. Например, пользователь может попросить изменить периодичность доставки с ежемесячной на один раз в три месяца.

Среди новых возможностей — редактирование инструкций по доставке. В частности, Alexa может помочь изменить адрес или добавить детали о месте, где следует оставить заказ.

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Вопросы о Prime и оплате

Пользователи также могут обращаться к Alexa с вопросами о своих подписках Prime или Audible, а также о проблемах с выставлением счетов или оплатой. В течение года Amazon уже запускала другие функции для покупок на основе искусственного интеллекта, в том числе помощника для шопинга и инструмент уведомлений о новых товарах и предложениях.

Данные компании

По данным Amazon, с начала года число людей, использующих агентные функции, выросло в восемь раз. За последние 12 месяцев более 400 миллионов потребителей использовали Alexa для покупок.

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