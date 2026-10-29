Amazon dodał do Alexy ponad 100 funkcji zakupowych — TechCrunch

Amazon dodał do asystenta głosowego Alexa ponad 100 nowych funkcji związanych z zakupami. Obejmują one zarządzanie listami, subskrypcjami produktów, instrukcjami dostawy, a także pytania dotyczące płatności i subskrypcji Prime.

Listy i regularne dostawy

Jak informuje TechCrunch, użytkownicy mogą tworzyć listy zakupów za pośrednictwem Alexy, przeglądać ich zawartość oraz dodawać i edytować pozycje. Asystent umożliwia także zarządzanie subskrypcjami regularnych dostaw produktów. Na przykład użytkownik może poprosić o zmianę częstotliwości dostaw z miesięcznej na raz na trzy miesiące.

Wśród nowych możliwości jest edytowanie instrukcji dostawy. W szczególności Alexa może pomóc zmienić adres lub dodać szczegóły dotyczące miejsca, w którym należy zostawić zamówienie.

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Pytania o Prime i płatności

Użytkownicy mogą również zwracać się do Alexy z pytaniami o swoje subskrypcje Prime lub Audible, a także o problemy z rozliczeniami lub płatnościami. W ciągu roku Amazon uruchomił już inne oparte na sztucznej inteligencji funkcje zakupowe, w tym asystenta zakupowego i narzędzie powiadomień o nowych produktach i ofertach.

Dane firmy

Według danych Amazon od początku roku liczba osób korzystających z funkcji agentowych wzrosła ośmiokrotnie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 400 milionów konsumentów korzystało z Alexy podczas zakupów.

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