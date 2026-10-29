В Брюсселе, Бельгия, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Канада присоединится к европейской сети суперкомпьютеров EuroHPC. Это предоставит канадской промышленности, стартапам и исследователям доступ к европейским суперкомпьютерам, которые используются, в частности, для обучения моделей искусственного интеллекта.

О решении Politico Europe сообщило 29 октября. Фон дер Ляйен заявила, что объединение вычислительных мощностей Европы с передовой канадской индустрией ИИ позволит создавать конкурентоспособные, инновационные и безопасные системы искусственного интеллекта.

Возможности сети EuroHPC

Европейской сетью управляет совместное предприятие EuroHPC — государственно-частная структура ЕС с бюджетом €8,2 млрд. В сеть входят 14 суперкомпьютеров, некоторые из которых входят в десятку самых мощных в мире, 19 фабрик, ориентированных на ИИ, и 10 квантовых компьютеров.

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EuroHPC также должно управлять семью крупными центрами обработки данных для ИИ, известными как AI gigafactories. Их планируют построить в следующем году, а общий объем инвестиций составляет €30 млрд.

Сотрудничество в сфере ИИ

Эксперт Фонда Карнеги за международный мир Антон Ляйхт назвал сотрудничество в сфере вычислительных мощностей одним из наиболее очевидных краткосрочных направлений взаимодействия государств средней силы в области ИИ. В то же время он отметил, что такая кооперация пока не снижает зависимость от США, которые создают кластеры гигаваттного масштаба.

Участие Канады в сети развивает ее предыдущее частичное участие в программе исследований и инноваций Horizon Europe, которая частично финансирует EuroHPC. На момент публикации в сети участвовали 38 стран: 27 государств ЕС и ряд стран за пределами блока, в том числе Норвегия, Швейцария, Великобритания, Израиль и Турция.

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