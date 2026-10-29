加拿大将加入欧盟超级计算机网络——Politico Europe

在比利时布鲁塞尔，欧洲委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，加拿大将加入欧洲超级计算机网络EuroHPC。这将使加拿大工业界、初创企业和研究人员能够使用欧洲的超级计算机，这些计算机尤其用于训练人工智能模型。

Politico Europe于10月29日报道了这一决定。冯德莱恩表示，将欧洲的计算能力与加拿大先进的人工智能产业相结合，将有助于创建具有竞争力、创新且安全的人工智能系统。

EuroHPC网络的能力

该欧洲网络由EuroHPC联合企业管理，这是一个预算为82亿欧元的欧盟公私合营机构。该网络包括14台超级计算机，其中一些位列全球最强大的十台之中、19个面向人工智能的工厂以及10台量子计算机。

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EuroHPC还将管理7个大型人工智能数据处理中心，即所谓的AI gigafactories。计划于明年建设，总投资额为300亿欧元。

人工智能领域的合作

卡内基国际和平基金会专家安东·莱希特称，计算能力方面的合作是中等强国在人工智能领域最明显的短期互动方向之一。与此同时，他指出，这种合作目前尚未降低对美国的依赖，美国正在建设千兆瓦规模的集群。

加拿大参与该网络，是在其此前部分参与“地平线欧洲”研究与创新计划的基础上进一步发展而来，该计划部分资助EuroHPC。截至发布时，共有38个国家参与该网络：27个欧盟成员国以及一些欧盟以外的国家，包括挪威、瑞士、英国、以色列和土耳其。

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