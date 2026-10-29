W Brukseli w Belgii przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że Kanada dołączy do europejskiej sieci superkomputerów EuroHPC. Zapewni to kanadyjskiemu przemysłowi, startupom i naukowcom dostęp do europejskich superkomputerów, które są wykorzystywane między innymi do trenowania modeli sztucznej inteligencji.

O decyzji Politico Europe poinformowało 29 października. Von der Leyen stwierdziła, że połączenie europejskich mocy obliczeniowych z zaawansowanym kanadyjskim sektorem AI umożliwi tworzenie konkurencyjnych, innowacyjnych i bezpiecznych systemów sztucznej inteligencji.

Możliwości sieci EuroHPC

Europejską siecią zarządza Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC, unijna struktura publiczno-prywatna z budżetem wynoszącym 8,2 mld euro. Sieć obejmuje 14 superkomputerów, z których niektóre należą do dziesięciu najpotężniejszych na świecie, 19 fabryk ukierunkowanych na AI oraz 10 komputerów kwantowych.

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EuroHPC ma również zarządzać siedmioma dużymi centrami przetwarzania danych dla AI, znanymi jako gigafabryki AI. Ich budowę planuje się na przyszły rok, a łączna wartość inwestycji wynosi 30 mld euro.

Współpraca w dziedzinie AI

Ekspert Carnegie Endowment for International Peace Anton Leicht nazwał współpracę w zakresie mocy obliczeniowych jednym z najbardziej oczywistych krótkoterminowych kierunków współdziałania państw średniej potęgi w dziedzinie AI. Jednocześnie zaznaczył, że taka współpraca na razie nie zmniejsza zależności od USA, które tworzą klastry o skali gigawatów.

Udział Kanady w sieci rozwija jej wcześniejsze częściowe zaangażowanie w program badań i innowacji Horizon Europe, który częściowo finansuje EuroHPC. W chwili publikacji w sieci uczestniczyło 38 państw: 27 krajów UE oraz szereg państw spoza bloku, w tym Norwegia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Izrael i Turcja.

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