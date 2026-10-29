Стартап Wabi, позиционирующий себя как персональный ИИ-агент, привлек $55 млн при оценке $1,25 млрд. Об этом сообщает TechCrunch.

Изменение позиционирования

Wabi основала Евгения Куйда, которая ранее создала стартап ИИ-компаньонов Replika. Изначально сервис позволял любому создавать приложения с помощью текстовых запросов. В прошлом месяце компания объявила о смене направления работы, назвав Wabi 2.0 ИИ-мессенджером.

Новый сервис должен выполнять роль персонального ИИ-агента и создавать интерфейсы, необходимые пользователю для различных задач. Компания указывает, что Wabi может использоваться для планирования питания, отслеживания местных ресторанов, организации свиданий, составления фитнес-планов и создания специализированных викторин.

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Инвесторы раунда

Раунд возглавила инвестиционная компания IVP. В нем также приняли участие Andreessen Horowitz, Forerunner, Amazon Alexa Fund и частные инвесторы — генеральный директор Shopify Тоби Лютке, генеральный директор Salesforce Марк Бениофф, бывшая глава Yahoo Марисса Майер, бывший генеральный директор Twitter Дик Костоло и участник The Chainsmokers Алекс Полл.

Генеральный партнер IVP Алекс Лим заявил, что у Куйды есть четкое видение того, как люди будут взаимодействовать с искусственным интеллектом за пределами текстового поля или командной строки. По его словам, Wabi является воплощением этого подхода.

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