将自己定位为个人 AI 智能体的初创公司 Wabi 以 12.5 亿美元估值融资 5500 万美元。TechCrunch 报道。

定位调整

Wabi 由叶夫根尼娅·库伊达创立，她此前创建了 AI 陪伴者初创公司 Replika。最初，该服务允许任何人通过文本提示创建应用程序。上个月，该公司宣布调整业务方向，将 Wabi 2.0 称为 AI 信使。

这项新服务将充当个人 AI 智能体，并创建用户完成各种任务所需的界面。该公司表示，Wabi 可用于膳食规划、追踪当地餐厅、安排约会、制定健身计划以及创建专门的问答测验。

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本轮投资者

本轮融资由投资公司 IVP 领投。Andreessen Horowitz、Forerunner、Amazon Alexa Fund 以及私人投资者也参与其中，包括 Shopify 首席执行官托比·吕特克、Salesforce 首席执行官马克·贝尼奥夫、雅虎前负责人玛丽莎·梅耶尔、Twitter 前首席执行官迪克·科斯特洛，以及 The Chainsmokers 成员亚历克斯·保罗。

IVP 普通合伙人亚历克斯·利姆表示，库伊达对于人们将如何在文本框或命令行之外与人工智能互动有着清晰的愿景。据他所述，Wabi 是这一方法的体现。

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