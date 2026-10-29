Startup Wabi, który pozycjonuje się jako osobisty agent AI, pozyskał 55 mln dolarów przy wycenie 1,25 mld dolarów. Informuje o tym TechCrunch.

Zmiana pozycjonowania

Wabi założyła Eugenia Kuyda, która wcześniej stworzyła startup AI-kompanionów Replika. Początkowo usługa umożliwiała każdemu tworzenie aplikacji za pomocą tekstowych zapytań. W ubiegłym miesiącu firma ogłosiła zmianę kierunku działalności, nazywając Wabi 2.0 komunikatorem AI.

Nowa usługa ma pełnić rolę osobistego agenta AI i tworzyć interfejsy potrzebne użytkownikowi do różnych zadań. Firma wskazuje, że Wabi może być używane do planowania posiłków, śledzenia lokalnych restauracji, organizowania randek, tworzenia planów fitness oraz przygotowywania wyspecjalizowanych quizów.

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Inwestorzy rundy

Rundzie przewodziła firma inwestycyjna IVP. Udział w niej wzięły również Andreessen Horowitz, Forerunner, Amazon Alexa Fund oraz prywatni inwestorzy — dyrektor generalny Shopify Tobi Lütke, dyrektor generalny Salesforce Marc Benioff, była szefowa Yahoo Marissa Mayer, były dyrektor generalny Twittera Dick Costolo i członek The Chainsmokers Alex Pall.

Partner generalny IVP Alex Lim oświadczył, że Kuyda ma jasną wizję tego, jak ludzie będą wchodzić w interakcje ze sztuczną inteligencją poza polem tekstowym lub wierszem poleceń. Według niego Wabi jest ucieleśnieniem tego podejścia.

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