Стартап Wabi залучив $55 млн за оцінки $1,25 млрд — TechCrunch

Стартап Wabi, який позиціонує себе як персональний ШІ-агент, залучив $55 млн за оцінки $1,25 млрд. Про це повідомляє TechCrunch.

Зміна позиціонування

Wabi заснувала Євгенія Куйда, яка раніше створила стартап ШІ-компаньйонів Replika. Спочатку сервіс давав змогу будь-кому створювати застосунки за допомогою текстових запитів. Минулого місяця компанія оголосила про зміну напряму роботи, назвавши Wabi 2.0 ШІ-месенджером.

Новий сервіс має виконувати роль персонального ШІ-агента та створювати інтерфейси, потрібні користувачеві для різних завдань. Компанія вказує, що Wabi може використовуватися для планування харчування, відстеження місцевих ресторанів, організації побачень, складання фітнес-планів і створення спеціалізованих вікторин.

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Інвестори раунду

Раунд очолила інвестиційна компанія IVP. У ньому також узяли участь Andreessen Horowitz, Forerunner, Amazon Alexa Fund і приватні інвестори — генеральний директор Shopify Тобі Лютке, генеральний директор Salesforce Марк Беніофф, колишня очільниця Yahoo Марісса Маєр, колишній генеральний директор Twitter Дік Костоло та учасник The Chainsmokers Алекс Полл.

Генеральний партнер IVP Алекс Лім заявив, що Куйда має чітке бачення того, як люди взаємодіятимуть зі штучним інтелектом поза межами текстового поля чи командного рядка. За його словами, Wabi є втіленням цього підходу.

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