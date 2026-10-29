Французский стартап Mistral AI открыл публичный доступ к модели Large 4, разработанной для помощи организациям в выявлении и устранении уязвимостей в кибербезопасности. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Модель можно запускать самостоятельно

Large 4 можно скачать и запускать независимо, без доступа через онлайн-сервис поставщика. В Mistral отметили, что это дает организациям возможность использовать программное обеспечение в собственных системах и снизить зависимость от сторонних провайдеров.

Такой способ распространения отличает модель от ведущих систем, таких как Gemini от Google, которые преимущественно доступны через онлайн-сервисы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обновление после тестирования

Компания заявила, что опубликованная версия Large 4 является усовершенствованием модели, представленной тремя неделями ранее. Ее доработали после тестирования с правительствами и корпоративными пользователями, что, по оценке Mistral, помогло улучшить производительность.

Mistral назвала Large 4 своей самой мощной открыто доступной моделью для задач кибербезопасности. Вице-президент компании по науке Пьер Сток подчеркнул, что после публичного выпуска доступ к модели невозможно полностью ограничить: это защищает пользователей от возможного отключения, но одновременно позволяет использовать ее кому угодно.

Читай нас в