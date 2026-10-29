Francuski startup Mistral AI otworzył publiczny dostęp do modelu Large 4, opracowanego, aby pomagać organizacjom wykrywać i usuwać podatności w cyberbezpieczeństwie. Informuje o tym Channel NewsAsia.

Model można uruchamiać samodzielnie

Large 4 można pobrać i uruchamiać niezależnie, bez dostępu przez usługę internetową dostawcy. Mistral zaznaczył, że daje to organizacjom możliwość korzystania z oprogramowania we własnych systemach i zmniejszenia zależności od zewnętrznych dostawców.

Ten sposób dystrybucji odróżnia model od wiodących systemów, takich jak Gemini od Google, które są dostępne głównie za pośrednictwem usług internetowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Aktualizacja po testach

Firma oświadczyła, że opublikowana wersja Large 4 stanowi udoskonalenie modelu zaprezentowanego trzy tygodnie wcześniej. Została dopracowana po testach z rządami i użytkownikami korporacyjnymi, co według oceny Mistral pomogło poprawić wydajność.

Mistral nazwał Large 4 swoim najpotężniejszym otwarcie dostępnym modelem do zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wiceprezes firmy ds. nauki Pierre Stock podkreślił, że po publicznym wydaniu dostępu do modelu nie można całkowicie ograniczyć: chroni to użytkowników przed możliwym wyłączeniem, ale jednocześnie umożliwia korzystanie z niego każdemu.

Czytaj nas na