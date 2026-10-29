Mistral випустила Large 4 для кібербезпеки — Channel NewsAsia

Французький стартап Mistral AI відкрив публічний доступ до моделі Large 4, яку розробили для допомоги організаціям у виявленні та усуненні вразливостей у кібербезпеці. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Модель можна запускати самостійно

Large 4 можна завантажити й запускати незалежно, без доступу через онлайн-сервіс постачальника. У Mistral зазначили, що це дає організаціям можливість використовувати програмне забезпечення у власних системах і зменшити залежність від сторонніх провайдерів.

Такий спосіб поширення відрізняє модель від провідних систем на кшталт Gemini від Google, які переважно доступні через онлайн-сервіси.

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Оновлення після тестування

Компанія заявила, що оприлюднена версія Large 4 є вдосконаленням моделі, представленої трьома тижнями раніше. Її доопрацювали після тестування з урядами та корпоративними користувачами, що, за оцінкою Mistral, допомогло поліпшити продуктивність.

Mistral назвала Large 4 своєю найпотужнішою відкрито доступною моделлю для завдань кібербезпеки. Віцепрезидент компанії з науки П’єр Сток наголосив, що після публічного випуску доступ до моделі неможливо повністю обмежити: це захищає користувачів від можливого відключення, але водночас дає змогу використовувати її будь-кому.

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