Bluesky заблокировала ссылки на сайт с данными DHS — TechCrunch

В США социальная сеть Bluesky заблокировала пользователям доступ к ссылкам на сайт некоммерческого объединения DDoSecrets, которое опубликовало данные, связанные с сотрудниками Министерства внутренней безопасности США (DHS). Ссылки на ресурс помечались на платформе как вредоносные, сообщает TechCrunch.

Данные из системы входа DHS

По данным издания, хакер получил более 40 тысяч записей учетных данных из системы входа DHS. Они содержали имена и рабочие контактные данные сотрудников и агентов различных подразделений, в частности Таможенно-пограничной службы США и Иммиграционной и таможенной полиции США. Среди сведений были служебные номера телефонов и адреса электронной почты.

Представитель DHS заявил TechCrunch, что ведомство знает о возможном взломе и работает над урегулированием ситуации. В Bluesky не ответили на запрос издания, отправленный вне рабочего времени на западном побережье США. В то же время представитель платформы сообщил Wired, что опубликованные данные нарушают правила сообщества. Компания решила блокировать ссылки, а не удалять публикации.

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Соосновательница DDoSecrets и журналистка Эмма Бест сказала TechCrunch, что набор не содержит домашних адресов или личных контактов, распространение которых запрещают условия Bluesky. По ее словам, в массиве есть профессиональные контакты государственных служащих, которые могут понадобиться для подачи запросов по законам о доступе к публичной информации.

Попытки удалить данные

Сайт с возможностью поиска по опубликованным данным, созданный журналисткой maia arson crimew, перестал загружаться. Сведения о домене указывают на статус serverHold, который обычно означает, что регистратор приостановил или закрыл домен по какой-то причине.

DHS через компанию ZeroFox направило требование об удалении. Как отмечает TechCrunch, в документе регистратора просят прекратить предоставлять доступ к персональным контактным данным и данным о местонахождении людей, которые не соглашались на их публикацию. CentralNic, обслуживающая доменное имя, и ZeroFox не прокомментировали ситуацию.

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