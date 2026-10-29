Bluesky屏蔽含有DHS数据的网站链接——TechCrunch

在美国，社交网络Bluesky阻止用户访问非营利组织DDoSecrets网站的链接，该组织公布了与美国国土安全部（DHS）员工有关的数据。该平台将指向该资源的链接标记为有害链接，TechCrunch报道称。

来自DHS登录系统的数据

据该媒体报道，一名黑客从DHS登录系统获取了超过4万条凭证记录。这些记录包含多个部门员工和特工的姓名及工作联系方式，其中包括美国海关与边境保护局以及美国移民与海关执法局。相关信息包括工作电话号码和电子邮件地址。

DHS一名发言人告诉TechCrunch，该部门知悉可能发生的入侵事件，并正努力解决这一情况。Bluesky没有回应该媒体在美国西海岸非工作时间发出的询问。与此同时，该平台的一名代表告诉Wired，公布的数据违反了社区准则。该公司决定屏蔽链接，而不是删除帖子。

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DDoSecrets联合创始人兼记者埃玛·贝斯特告诉TechCrunch，该数据集不包含家庭住址或个人联系方式，而Bluesky的条款禁止传播此类信息。她说，该数据集中有政府官员的职业联系方式，这些信息可能是根据公共信息获取法律提交申请所需要的。

删除数据的尝试

由记者maia arson crimew创建、可搜索已公布数据的网站已无法加载。域名信息显示其状态为serverHold，这通常意味着注册商因某种原因暂停或关闭了该域名。

DHS通过ZeroFox公司发出了删除要求。TechCrunch指出，该文件要求注册商停止提供未同意公开其信息者的个人联系方式和位置数据访问权限。负责该域名的CentralNic和ZeroFox均未对这一情况发表评论。

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