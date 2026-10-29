美国情报机构认为，英伟达首席执行官黄仁勋可能成为一名疑似中国情报人员的目标，他与此人曾有业务往来。《卫报》报道称，该消息援引《纽约时报》的报道。

对Megaspeed经理的怀疑

此人是Alice Huang，也被称为Huang Le，与英伟达负责人并无亲属关系。她是新加坡数据中心公司Megaspeed的一名经理。

美国官员此前怀疑她向中国走私英伟达芯片，并对其实施监视。据《纽约时报》援引未具名消息人士报道，美国官员得出结论，Huang作为中国情报部门的线人活动，并向北京传递商业信息。

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据该媒体报道，在监视期间，美国官员还发现，Alice Huang与黄仁勋建立了密切关系。

英伟达的回应

据《纽约时报》报道，白宫官员担忧Alice Huang能够接触英伟达负责人，因为他与美国总统唐纳德·特朗普关系密切。特朗普政府以国家安全为由，对向中国出口先进人工智能芯片实施限制，而Megaspeed被怀疑协助规避这些限制。

英伟达对《纽约时报》表示，其负责人与Alice Huang的接触没有任何异常之处。该公司指出，与客户会面是CEO工作的一部分，而这类客户获得的是常规商业信息，而非英伟达的机密商业秘密或对国家安全具有重要意义的数据。

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