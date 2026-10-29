Amerykańskie służby wywiadowcze uważają, że dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang mógł stać się celem domniemanej agentki chińskiego wywiadu, z którą utrzymywał kontakty biznesowe. The Guardian informuje o tym, powołując się na materiał „The New York Times”.

Podejrzenia wobec menedżerki Megaspeed

Chodzi o Alice Huang, znaną również jako Huang Le, która nie jest spokrewniona z szefem Nvidii. Jest menedżerką singapurskiej firmy Megaspeed działającej w sektorze centrów danych.

Amerykańscy urzędnicy wcześniej podejrzewali ją o przemyt chipów Nvidii do Chin i objęli ją obserwacją. Według „The New York Times”, powołującego się na nienazwane źródła, amerykańscy urzędnicy doszli do wniosku, że Huang działała jako aktywo chińskiego wywiadu i przekazywała Pekinowi informacje handlowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W trakcie obserwacji amerykańscy urzędnicy ustalili również, według publikacji, że Alice Huang nawiązała bliską relację z Jensenem Huangiem.

Reakcja Nvidii

Urzędników Białego Domu, jak informuje „The New York Times”, niepokoił dostęp Alice Huang do szefa Nvidii ze względu na jego bliskie kontakty z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Administracja Trumpa wprowadziła ograniczenia eksportu zaawansowanych chipów do sztucznej inteligencji do Chin ze względów bezpieczeństwa narodowego, a Megaspeed była podejrzewana o pomoc w obchodzeniu tych ograniczeń.

Nvidia oświadczyła „The New York Times”, że w kontaktach jej szefa z Alice Huang nie było nic niezwykłego. Firma zaznaczyła, że spotkania z klientami są częścią pracy CEO, a tacy klienci otrzymują zwykłe informacje biznesowe, a nie poufne tajemnice handlowe Nvidii ani dane istotne dla bezpieczeństwa narodowego.

Czytaj nas na