Американские разведывательные службы считают, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг мог стать целью предполагаемой агентки китайской разведки, с которой у него были деловые контакты. Об этом со ссылкой на материал The New York Times сообщает The Guardian.

Подозрения в отношении менеджерки Megaspeed

Речь идет об Элис Хуанг, также известной как Хуанг Ле, которая не является родственницей главы Nvidia. Она является менеджеркой сингапурской компании Megaspeed, работающей в сфере дата-центров.

Ранее американские чиновники подозревали ее в контрабанде чипов Nvidia в Китай и установили за ней наблюдение. По данным The New York Times, ссылающейся на неназванные источники, американские чиновники пришли к выводу, что Хуанг действовала как актив китайской разведки и передавала Пекину коммерческую информацию.

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Во время наблюдения американские чиновники также установили, по информации издания, что Элис Хуанг наладила близкие отношения с Дженсеном Хуангом.

Реакция Nvidia

Чиновников Белого дома, как сообщает The New York Times, беспокоил доступ Элис Хуанг к главе Nvidia из-за его тесных контактов с президентом США Дональдом Трампом. Администрация Трампа ввела ограничения на экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай из соображений национальной безопасности, а Megaspeed подозревали в помощи в обходе этих ограничений.

В Nvidia заявили The New York Times, что в контактах ее руководителя с Элис Хуанг не было ничего необычного. В компании отметили, что встречи с клиентами являются частью работы CEO, а такие клиенты получают обычную деловую информацию, а не конфиденциальные коммерческие тайны Nvidia или данные, важные для национальной безопасности.

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