由于为数据中心供电而扩建化石燃料基础设施，到2030年，美国发电产生的二氧化碳排放量可能比2025年高出42%。The Verge援引塞拉俱乐部一项新分析中的这一估计称。

排放增长预测

根据该组织的测算，如果计划中的人工智能项目得以实施，到本十年末，发电产生的CO2排放量将增加6.18亿吨。这大致相当于128,788,523户家庭用电相关的年度排放量。

塞拉俱乐部认为，这一情景实际上将抵消该国15年来在减少温室气体排放方面取得的成果。该组织的估计高于其他研究团体此前的一些预测。

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数据中心和化石燃料的作用

学术研究人员6月发布的另一项研究预测，与数据中心数量不增长的情景相比，到2030年，数据中心和加密货币挖矿企业的用电需求可能使电力行业排放增加28%。结果将取决于有多少计划中的设施建成，以及采用何种技术为其供电。

美国净温室气体排放量从2007年的约65.8亿公吨降至2025年的约53.5亿吨。与此同时，去年在数据中心用电需求增加的背景下，排放量开始上升。根据环境保护基金会的数据，美国目前计划建设的化石燃料发电容量超过过去十年。

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