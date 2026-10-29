Выбросы энергосектора США могут вырасти на 42% к 2030 году — The Verge

В США выбросы углекислого газа от производства электроэнергии к 2030 году могут быть на 42% выше, чем в 2025 году, из-за расширения инфраструктуры на ископаемом топливе для обеспечения дата-центров. Такую оценку в новом анализе Sierra Club приводит The Verge.

Прогноз роста выбросов

По расчетам организации, если запланированные проекты в сфере искусственного интеллекта будут реализованы, к концу десятилетия выбросы CO2 от генерации электроэнергии увеличатся на 618 млн тонн. Это примерно соответствует годовым выбросам, связанным с потреблением электроэнергии 128 788 523 домохозяйствами.

В Sierra Club считают, что такой сценарий фактически нивелирует 15 лет сокращения выбросов парниковых газов в стране. Оценка организации выше некоторых предыдущих прогнозов других исследовательских групп.

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Роль дата-центров и ископаемого топлива

Другое исследование, опубликованное академическими учеными в июне, предполагало, что спрос дата-центров и предприятий по майнингу криптовалют на электроэнергию может увеличить выбросы энергосектора на 28% к 2030 году по сравнению со сценарием без роста числа дата-центров. Результат будет зависеть от того, сколько запланированных объектов будет построено и какими технологиями они будут обеспечиваться электроэнергией.

Чистые выбросы парниковых газов в США сократились с примерно 6,58 млрд метрических тонн в 2007 году до около 5,35 млрд тонн в 2025 году. В то же время в прошлом году они начали расти на фоне повышения спроса на электроэнергию со стороны дата-центров. По данным Environmental Defense Fund, США сейчас планируют построить больше мощностей на ископаемом топливе, чем за последнее десятилетие.

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