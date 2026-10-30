Криптовалютная биржа Binance временно приостановила все операции по внесению и выводу средств из-за расследования возможного инцидента безопасности. Компания заявила, что проводит проверки и работает над решением проблемы.

Проверка безопасности

Как сообщает The National, команда Binance работает круглосуточно и сотрудничает с правоохранительными органами. В сообщениях компания также отметила, что привлекает эмитентов и фирмы, специализирующиеся на аналитике блокчейна.

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Binance заявила, что покроет все убытки. Позднее биржа сообщила, что подтвержденная общая сумма замороженных активов составляет около 3 млрд долларов. В закрепленном посте в X компания заверила, что средства пользователей находятся в полной безопасности.

Предупреждение для пользователей

Компания призвала клиентов соблюдать осторожность из-за возможного мошенничества и не доверять неофициальным ссылкам, сообщениям или запросам данных учетных записей. Binance также пообещала позднее опубликовать полный отчет об инциденте. Торговля, по ее словам, будет возобновлена после решения проблемы безопасности.

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