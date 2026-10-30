Giełda kryptowalut Binance tymczasowo zawiesiła wszystkie operacje wpłat i wypłat z powodu dochodzenia w sprawie możliwego incydentu bezpieczeństwa. Firma oświadczyła, że prowadzi kontrole i pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Kontrola bezpieczeństwa

Jak podaje The National, zespół Binance pracuje przez całą dobę i współpracuje z organami ścigania. W komunikatach firma zaznaczyła również, że angażuje emitentów oraz firmy specjalizujące się w analizie blockchaina.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Binance oświadczył, że pokryje wszystkie straty. Później giełda poinformowała, że potwierdzona łączna wartość zamrożonych aktywów wynosi około 3 mld dolarów. W przypiętym wpisie na X firma zapewniła, że środki użytkowników są całkowicie bezpieczne.

Ostrzeżenie dla użytkowników

Firma wezwała klientów do zachowania ostrożności z powodu możliwych oszustw i do nieufania nieoficjalnym linkom, wiadomościom ani prośbom o dane konta. Binance obiecał również opublikować później pełny raport dotyczący incydentu. Handel, jak przekazano, zostanie wznowiony po rozwiązaniu problemu bezpieczeństwa.

Czytaj nas na