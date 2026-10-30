Гендиректор Amazon Энди Джесси заявил, что покупки через сторонних ИИ-агентов пока не являются более удобными, чем прямой доступ к ретейлеру. Об этом он сказал во время разговора с аналитиками после публикации квартального отчета компании, сообщает Fortune.

Позиция Amazon

По словам Джесси, немногие клиенты совершают покупки с помощью внешних агентов, поскольку такой опыт все еще недостаточно качественный и не превосходит прямой переход к ретейлеру. Meta Muse он напрямую не упоминал.

Примерно за месяц до этого заявления Amazon заблокировала доступ ИИ-помощника Muse от Meta Platforms к своему онлайн-магазину. В сентябре компания объясняла, что такой доступ противоречил бы условиям использования, на которые соглашаются ее клиенты.

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Собственный помощник Amazon

Amazon развивает собственного агента для покупок Alexa for shopping. Джесси сообщил, что за последний год им воспользовались более 400 млн клиентов, а количество взаимодействий с сервисом выросло на 570% в годовом исчислении. По его данным, клиенты из США, использующие этого агента, тратят на один заказ на 50% больше, чем пользователи без него.

В то же время Meta сообщала о быстром росте Muse. Генеральный директор компании Марк Цукерберг на прошлой неделе заявил, что с момента запуска помощника в начале сентября его настроили более 10 млн человек в США и Канаде. Muse может подключаться к календарям, электронной почте и другим функциям телефона, чтобы автономно выполнять задачи пользователей.

Цукерберг назвал покупки наиболее распространенным сценарием использования Muse: более четверти пользователей агента обращались к нему для шопинга, а средний размер покупки превышал 200 долларов.

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