Prezes Amazon Andy Jassy stwierdził, że zakupy za pośrednictwem zewnętrznych agentów AI nie są jeszcze wygodniejsze niż bezpośredni dostęp do sprzedawcy detalicznego. Powiedział to podczas rozmowy z analitykami po opublikowaniu kwartalnego raportu spółki, informuje Fortune.

Stanowisko Amazon

Według Jassy’ego niewielu klientów robi zakupy z użyciem zewnętrznych agentów, ponieważ takie doświadczenie wciąż nie jest wystarczająco dobre i nie przewyższa bezpośredniego przejścia do sprzedawcy detalicznego. Nie wspomniał bezpośrednio o Meta Muse.

Około miesiąca przed tym oświadczeniem Amazon zablokował asystentowi AI Muse firmy Meta Platforms dostęp do swojego sklepu internetowego. We wrześniu firma wyjaśniała, że taki dostęp byłby sprzeczny z warunkami korzystania, na które zgadzają się jej klienci.

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Własny asystent Amazon

Amazon rozwija własnego agenta zakupowego Alexa for shopping. Jassy poinformował, że w ciągu ostatniego roku skorzystało z niego ponad 400 mln klientów, a liczba interakcji z usługą wzrosła o 570% rok do roku. Według jego danych klienci z USA korzystający z tego agenta wydają na jedno zamówienie o 50% więcej niż użytkownicy bez niego.

Jednocześnie Meta informowała o szybkim wzroście Muse. W ubiegłym tygodniu dyrektor generalny firmy Mark Zuckerberg stwierdził, że od uruchomienia asystenta na początku września skonfigurowało go ponad 10 mln osób w USA i Kanadzie. Muse może łączyć się z kalendarzami, pocztą elektroniczną i innymi funkcjami telefonu, aby autonomicznie wykonywać zadania użytkowników.

Zuckerberg nazwał zakupy najczęstszym scenariuszem użycia Muse: ponad jedna czwarta użytkowników agenta korzystała z niego podczas zakupów, a średnia wartość zakupu przekraczała 200 dolarów.

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