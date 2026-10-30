亚马逊首席执行官安迪·贾西表示，通过第三方AI智能体购物目前尚不比直接访问零售商更便捷。他在公司发布季度报告后与分析师交谈时作出上述表示，《财富》报道称。

亚马逊的立场

贾西表示，使用外部智能体购物的客户不多，因为这种体验仍不够好，也没有优于直接进入零售商平台。他没有直接提及Meta Muse。

在这一表态大约一个月前，亚马逊阻止Meta Platforms的AI助手Muse访问其网上商店。该公司9月曾解释称，这种访问将违反其客户同意的使用条款。

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亚马逊自己的助手

亚马逊正在开发自己的购物智能体Alexa for shopping。贾西称，过去一年已有超过4亿客户使用该服务，与该服务的互动次数同比增长570%。据他介绍，美国使用该智能体的客户每笔订单的消费额比未使用它的用户高50%。

与此同时，Meta表示Muse正在快速增长。该公司首席执行官马克·扎克伯格上周表示，自该助手于9月初推出以来，美国和加拿大已有超过1000万人完成设置。Muse可以连接日历、电子邮件及手机的其他功能，从而自主执行用户的任务。

扎克伯格称，购物是Muse最常见的使用场景：超过四分之一的智能体用户曾使用它购物，平均购买金额超过200美元。

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