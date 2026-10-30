Netflix снимет сериал по PUBG с Дональдом Гловером — Engadget

Netflix разрабатывает игровой сериал по мотивам популярной battle royale-игры PUBG. Дональд Гловер станет сценаристом, режиссером, исполнительным продюсером и сыграет в проекте, сообщает Engadget.

Работа Гловеров над проектом

По данным Netflix, к созданию сериала также присоединится Стивен Гловер — брат и постоянный творческий партнер Дональда Гловера. Другие участники актерского состава, помимо самого Дональда Гловера, пока не объявлены. Стриминг также не назвал ориентировочную дату выхода сериала.

Экранизация PUBG

PUBG — игра жанра battle royale, в которой 100 участников соревнуются за снаряжение и выживание. Как отмечает Engadget, игра имеет мало сюжетных деталей, но содержит намеки на турнир, который является кровавым развлечением для элиты. Это оставляет авторам пространство для интерпретации первоисточника.

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Другие адаптации Netflix

Сериал по PUBG стал еще одним проектом Netflix, основанным на видеоигре. Стриминг также работает над игровым сериалом по Assassin's Creed и полнометражным фильмом по Gears of War.

Дональд Гловер ранее создал сериал Atlanta. По данным Engadget, проект получил семь премий Emmy и имел 26 номинаций на эту награду.

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