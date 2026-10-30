Netflix将与唐纳德·格洛弗合作拍摄《PUBG》剧集——Engadget

Netflix正在开发一部改编自热门大逃杀游戏《PUBG》的真人剧集。唐纳德·格洛弗将担任编剧、导演和执行制片人，并将在该项目中出演，Engadget报道。

格洛弗兄弟参与该项目

据Netflix介绍，唐纳德·格洛弗的兄弟兼长期创作伙伴斯蒂芬·格洛弗也将参与该剧的创作。除唐纳德·格洛弗本人外，其他演员阵容成员尚未公布。该流媒体平台也未公布该剧的大致上映日期。

《PUBG》改编作品

《PUBG》是一款大逃杀类型游戏，100名参与者为装备和生存相互竞争。Engadget指出，这款游戏的剧情细节不多，但包含有关一场为精英提供血腥娱乐的锦标赛的暗示。这为创作者解读原作留下了空间。

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Netflix的其他改编作品

《PUBG》剧集成为Netflix又一个基于电子游戏的项目。该流媒体平台还在开发一部改编自《刺客信条》的真人剧集，以及一部改编自《战争机器》的长篇电影。

唐纳德·格洛弗此前创作了剧集《亚特兰大》。据Engadget报道，该项目获得了七项艾美奖，并获得26项该奖提名。

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