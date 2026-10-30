Netflix rozwija serial aktorski oparty na popularnej grze battle royale PUBG. Donald Glover będzie scenarzystą, reżyserem i producentem wykonawczym, a także zagra w projekcie — informuje Engadget.

Praca Gloverów nad projektem

Według Netflixa do tworzenia serialu dołączy także Stephen Glover, brat i stały partner twórczy Donalda Glovera. Poza samym Donaldem Gloverem nie ogłoszono dotąd innych członków obsady. Serwis streamingowy nie podał również przybliżonej daty premiery serialu.

Adaptacja PUBG

PUBG to gra z gatunku battle royale, w której 100 uczestników rywalizuje o wyposażenie i przetrwanie. Jak zauważa Engadget, gra ma niewiele szczegółów fabularnych, ale zawiera wskazówki dotyczące turnieju będącego krwawą rozrywką dla elity. Pozostawia to twórcom przestrzeń do interpretacji materiału źródłowego.

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Inne adaptacje Netflixa

Serial na podstawie PUBG stał się kolejnym projektem Netflixa opartym na grze wideo. Serwis streamingowy pracuje także nad serialem aktorskim na podstawie Assassin's Creed oraz filmem pełnometrażowym na podstawie Gears of War.

Donald Glover wcześniej stworzył serial Atlanta. Według Engadget projekt zdobył siedem nagród Emmy i otrzymał 26 nominacji do tej nagrody.

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