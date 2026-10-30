Meta rozszerza system powiadomień dla rodziców dotyczący kont nastolatków: będzie informować dorosłych, jeśli nastolatek wielokrotnie będzie wyszukiwać na Facebooku treści związane z samobójstwem lub samookaleczeniem. Powiadomienia będą także wysyłane w przypadku rozmów z Meta AI, które mogą wskazywać na ryzyko samobójstwa lub samookaleczenia, podaje Engadget.

Kiedy będą wysyłane powiadomienia

Firma zaznacza, że powiadomienie jest uruchamiane, gdy nastolatek ponownie wyszukuje treści związane z samookaleczeniem w krótkim czasie. Meta nie ujawnia dokładnych kryteriów, jednak wcześniej wyjaśniała, że ustaliła próg kilku wyszukiwań w krótkim okresie, starając się jednocześnie unikać nadmiaru powiadomień.

Rodzice mogą otrzymać ostrzeżenie w formie SMS-a, e-maila, wiadomości w WhatsAppie lub powiadomienia push w aplikacji firmy. Nie będą im wyświetlane konkretne zapytania wyszukiwania ani treść rozmów z Meta AI. Zamiast tego system zaleci rodzicom rozmowę z nastolatkiem i poda kontakty do służb pomocowych.

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Kontrola kont nastolatków

Funkcja jest częścią rozwoju kont nastolatków Meta z nadzorem rodzicielskim. Takie konta mają dawać opiekunom więcej możliwości kontrolowania ustawień prywatności, ograniczania dostępu do wrażliwych treści, w tym materiałów dotyczących samookaleczenia, a także interakcji nastolatków z dorosłymi.

Meta wcześniej wprowadziła już podobne powiadomienia dla rodziców na Instagramie. Teraz możliwości te są rozszerzane na nastolatków korzystających z Facebooka oraz na ich rozmowy z asystentem Meta AI.

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