Meta正在扩展面向青少年账户的家长通知系统：如果青少年在Facebook上反复搜索与自杀或自残有关的内容，该系统将通知成年人。据Engadget报道，如果与Meta AI的对话可能表明存在自杀或自残风险，也会发送通知。

何时会发送通知

该公司表示，当青少年在短时间内重复搜索与自残相关的内容时，通知将被触发。Meta没有披露具体标准，但此前曾解释称，其设定的门槛是在较短时间内进行多次搜索，同时尽力避免发送过多通知。

家长可以通过短信、电子邮件、WhatsApp消息或该公司应用中的推送通知收到警报。通知不会显示具体搜索查询或与Meta AI对话的内容。相反，该系统会建议家长与青少年交谈，并提供求助服务的联系方式。

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对青少年账户的控制

这项功能是Meta开发具有家长监管功能的青少年账户的一部分。这类账户应让监护人拥有更多控制隐私设置、限制访问敏感内容（包括有关自残的材料）以及控制青少年与成年人互动的选项。

Meta此前已在Instagram推出类似的家长通知功能。现在，这些功能正扩展至使用Facebook的青少年及其与Meta AI助手的对话。

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