英伟达正就向云端人工智能服务供应商Nscale提供数十亿美元的信贷担保进行谈判，以支持为美国西弗吉尼亚州一座计划由Anthropic使用的数据中心进行债务融资。Channel NewsAsia援引路透社报道称，路透社引述了The Information及了解谈判情况的消息人士。

数据中心融资

据The Information报道，英伟达的信贷支持将有助于为Nscale在西弗吉尼亚州的人工智能数据中心的能源基础设施和建设提供资金。英伟达是英国云服务提供商Nscale的投资者。

该交易尚未签署，其条款可能发生变化。英伟达、Nscale和Anthropic未回应路透社就此信息提出的问询。

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与Anthropic的协议

8月，Claude的开发商Anthropic达成协议，将花费450亿美元租用Nscale位于西弗吉尼亚州的数据中心园区的计算能力。Nscale还在就向Anthropic出售约460兆瓦人工智能计算能力进行谈判，这是另一项交易，其价值也可能约为450亿美元。

该报道发布之际，市场正担忧人工智能基础设施扩张的债务融资问题。这些担忧波及同样获得英伟达支持的Coreweave和Firmus。

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