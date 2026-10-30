Nvidia prowadzi rozmowy w sprawie udzielenia dostawcy chmurowych usług AI, Nscale, wielomiliardowych gwarancji kredytowych, aby wesprzeć finansowanie dłużne centrum danych w amerykańskim stanie Wirginia Zachodnia, z którego planuje korzystać Anthropic. Channel NewsAsia poinformowało o tym, powołując się na Reuters, który cytuje The Information oraz źródła zaznajomione z negocjacjami.

Finansowanie centrum danych

Według The Information wsparcie kredytowe Nvidii ma pomóc sfinansować infrastrukturę energetyczną i budowę centrum danych AI Nscale w Wirginii Zachodniej. Nvidia jest inwestorem brytyjskiego dostawcy usług chmurowych Nscale.

Umowa nie została jeszcze podpisana, a jej warunki mogą się zmienić. Nvidia, Nscale i Anthropic nie odpowiedziały na zapytania Reutersa dotyczące tych informacji.

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Umowy z Anthropic

W sierpniu Anthropic, twórca Claude, zawarł umowę dotyczącą wydania 45 mld dolarów na wynajem mocy obliczeniowych w kampusie centrów danych Nscale w Wirginii Zachodniej. Nscale prowadzi także rozmowy w sprawie sprzedaży Anthropic około 460 megawatów mocy obliczeniowej AI w ramach innej umowy, której wartość również może wynieść około 45 mld dolarów.

Informacja pojawiła się wśród obaw dotyczących finansowania dłużnego rozbudowy infrastruktury AI. Obawy te dotknęły spółki Coreweave i Firmus, które również mają wsparcie Nvidii.

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